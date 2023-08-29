65-летняя Шэрон Стоун показала лицо без макияжа

Американская актриса Шэрон Стоун показала внешность без макияжа и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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На размещенном снимке 65-летняя знаменитость запечатлена позирующей на массажном столе в черной футболке. Она прикрыла нижнюю часть тела белым одеялом, оформленным изображениями колибри. Также видно, что на лице звезды «Основного инстинкта» отсутствует косметика.

Поклонники восхитились естественным внешним видом актрисы и принялись писать комплименты в комментариях под постом, который набрал более 25 тысяч лайков.

«Без макияжа такая красивая», «Удивительная женщина», «Шэрон не стареет. Прекрасна как и всегда», «Королева», «Выглядишь очаровательно», — высказывались они.