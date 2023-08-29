Названа баснословная сумма, которую вдова Шатунова потратила на памятник

Светлана Шатунова прилетела в Москву вместе с детьми, чтобы отметить 50-летний юбилей экс-солиста Ласкового мая Юрия Шатунова, присутствовать на большом праздничном концерте в память об артисте и открыть на его могиле бронзовый памятник.

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Через неделю, 6 сентября Юрий Шатунов мог бы отметить свой 50-летний юбилей. Однако вот уже больше года артиста нет среди живых. Но несмотря на это семья Юрия решила отпраздновать памятную дату и даже сделать музыканту подарок. Причем подарок довольно дорогостоящий — двухметровый памятник из бронзы. Скульптуру установят на могиле Шатунова на Троекуровском кладбище. Из-за этого было решено временно ограничить доступ поклонников к захоронению.

«Памятник выбирала семья. Мы нашли чудесную женщину, скульптора-портретиста, с которой создали макет памятника. Это двухметровый Юра из бронзы. Памятник пока в процессе изготовления, скульптор почти уже все сделала, осталось отлить руки. На памятнике будет полное имя мужа и его автограф. На следующей неделе уже все будет готово. С 30 августа по 6 сентября доступ к могиле Юры будет закрыт, поскольку мастер будет устанавливать скульптуру», — цитирует слова Светланы Шатуновой

Вдова также призналась, что монумент обошелся ее семье в 10 миллионов рублей. Устанавливают скульптуру на средства родных Юрия, ни о какой помощи Светлана никого не просила. Рассказала вдова журналистам и о том, что дети очень скучают по папе:

«Когда Юры не стало, сын еще по-мужски держался, а вот дочка, конечно, сильно плакала…»

Открытие памятника на Троекуровском кладбище состоится в 10 утра 6 сентября, в день рождения Шатунова. Чтобы вдова и дети артиста могли первыми увидели скульптуру, могилу Юрия с самого утра оцепит охрана. Сначала там пройдет панихида для семьи и друзей, а потом к памятнику смогут подойти и поклонники Шатунова.

В беседе с корреспондентами Светлана рассказала и о подготовке к юбилейному концерту «Здесь был Юра», который пройдет в столице 17 октября: