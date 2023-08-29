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"Они хотят денег": певица Крайнова рассказала об отношениях с коллегами по шоу-бизнесу

Певица Настя Крайнова в беседе с "Пятым каналом" рассказала, почему не дружит с коллегами по шоу-бизнесу.

"Они хотят денег": Крайнова рассказала об отношениях с коллегами
© Соцсети

По словам артистки, все дело в высокой конкуренции, которая не позволяет строить искренние отношения в индустрии:

"Они хотят славы, денег. И когда с тобой находится такая же конкурентоспособная девчонка, естественно ты будешь стараться перетянуть на себя одеяло".

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Крайнова убеждена, что женщинам гораздо проще стать подругами, если они работаю в разных сферах. При этом певица подчеркнула, что считает абсолютной глупостью конкурировать с кем-либо:

"Ты один единственный и индивидуальный человек, и я думаю, этого достаточно", – заключила звезда.

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