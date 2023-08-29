Адель призналась, что готова скоро снова стать мамой

Британская певица Адель заявила, что готова скоро стать матерью. Об этом сообщает Daily Mail.

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Во время одного из своих последних шоу в Лас-Вегасе Адель пообщалась с беременной поклонницей. Девушка попросила у певицы совета относительно выбора имени для ее будущей дочери.

В ответ звезда призналась, что сама "готова скоро снова стать мамой", отметив, что у нее уже есть список имен для будущего ребенка.

"Я очень хочу поскорее стать мамой. На самом деле я составляю списки. Каждый раз, когда я вижу имя, которое мне нравится, я записываю его в свой телефон", - поделилась певица.

В 2011 году Адель вышла замуж за бизнесмена Саймона Коннеки, в браке с которым у нее родился сын Анджело. Тем не менее, в 2019 году супруги приняли решение расстаться.

Сейчас 35-летняя певица состоит в отношениях с 41-летним спортивным агентом Ричем Полом. В августе 2022 года Адель дала интервью американскому журналу Elle, в котором рассказала о своих отношениях с новым возлюбленным.