Популярная российская юмористка вышла замуж в четвертый раз

Популярная российская юмористка, бывшая участница КВН и блогерша Наталья Краснова вышла замуж в четвертый раз.

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Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Краснова опубликовала видео, где она и жених идут в свадебных нарядах, держась за руки. Ролик она сопроводила хештегом, в котором указала, что вышла замуж.

Избранника юмористки зовут Ринат. Другую информацию о новоиспеченном супруге Краснова не раскрыла.

Ранее Краснова поделилась историей о том, как она узнала от поклонницы об измене бывшего парня. Фанатка рассказала, что встречалась с мужчиной, когда он состоял в отношениях с юмористкой. По словам экс-участницы КВН, этот факт расстроил ее.