Дочь Глюкозы намерена переехать от родителей

«Родители не против, чтобы я съехала от них, но в 17—18 лет. Моя мама всегда говорит, что родители и дети должны жить отдельно. То есть мой переезд поддерживают все — и папа в том числе. Они готовы научить, объяснить, направить. Я уже тоже хочу в свободное плавание, потому что начинаю чувствовать себя обузой для семьи. Хочу свой угол. Плюс сейчас мы живем за городом и очень много времени уходит на дорогу —- полтора часа туда-обратно до любого места в Москве. Это одна из весомых причин, почему хочу переехать в город», — заявила Лидия.