Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото

Надежда Кадышева, как и многие звезды шоу-бизнеса, имеет свой неповторимый стиль. Однако в последнее время он заметно изменился.

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Артистка похудела, отказалась от шиньонов и стала выбирать более современную одежду.

Некоторое время назад Надежда Кадышева перестала появляться на публике, а из-за отсутствия активности в социальных сетях и вовсе все чаще вызывает тревогу среди преданных поклонников — здорова ли. Однако сама певица признается, что с ней все отлично и объясняет решение уйти в тень плотным гастрольным графиком.

Что же касается общения с публикой, то здесь 64-летняя знаменитость предпочитает не онлайн формат, а живые встречи. Именно благодаря одной из таких встреч в сети и появилось свежее фото Кадышевой, согласившейся на совместный снимок с фанатом.

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Опубликованный в сети редкий кадр Надежды Никитичной произвел настоящий фурор. И первое, что бросается в глаза — новый имидж. У Кадышевой больше нет пышной прически ввиду отсутствия шиньона. Светлые волосы собраны в нарочито небрежный хвост, а на лице почти отсутствует косметика.

Певица избавилась также от вычурных нарядов, заменив их более стильным и современным аутфитом. Как заметили интернет-пользователи, артистка немного похудела. Теперь Надежду Никитичну с трудом можно узнать, писали в сети.

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