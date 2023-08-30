58-летняя Элизабет Херли показала фигуру в купальнике
Британская актриса, модель и дизайнер Элизабет Херли поделилась с подписчиками личного блога видеороликом, смонтированным из отпускных фотографий.
Актриса показала поклонникам несколько снимков, сделанных во время отпуска в Сен-Тропе.
На первом фото Элизабет Херли запечатлена на пляже: 58-летняя звезда позировала в миниатюрном золотистом купальнике, состоящем из треугольного лифа и трусов с заниженной талией.
Поклонники восхитились стройной фигурой Элизабет Херли и засыпали ее комплиментами. "Вы выглядите роскошно!", "В чем секрет вашей вечной юности", "Потрясающая фигура", "Невероятно сексуальная", "У вас потрясающая улыбка", "Не верится, что вам 58 лет", - написали пользователи в комментариях.
Элизабет Херли регулярно публикует в личном блоге фотографии в бикини собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Дизайн всех моделей для коллекций Херли придумывает сама.
"Я решила заняться пляжной одеждой не только потому, что всегда была одержима одеждой для отдыха, но и потому, что это та область, где женщины, независимо от формы или размера, могут либо выглядеть потрясающе, либо никак. Я хотела разработать курортные коллекции, которые заставят женщин чувствовать себя великолепно в любом возрасте", — рассказывала актриса в личном блоге.