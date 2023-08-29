Стало известно, как живут Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм

В апреле прошлого года наследники одних из самых богатых семей поженились. С тех пор Бруклин Бекхэм не раз пытался избавиться от ярлыка nepo baby, пробуя себя то в фотографии, то в кулинарии, правда, в результате добился только насмешек. Никола Пельтц тоже не сказать чтобы преуспела в карьере: 28-летняя дочь промышленного магната продюсирует, режиссирует и играет главную роль в фильме под названием «Лола Джеймс», а ее работы до замужества на слуху примерно ни у кого. Тем не менее звезды живут на широкую ногу, пользуясь тем, что заработали их родители.

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Неизвестно, где именно Никола и Бруклин обустроили семейное гнездышко, поскольку на снимках в инстаграме* геолокацию они предпочитают скрывать. Однако журналисты Daily Mail выяснили, что парочка частенько тусуется в многочисленных объектах недвижимости отца Николы. В начале июля, например, супруги вместе с Селеной Гомес провели выходные в поместье в северной части Нью-Йорка — известно, что Нельсон Пельтц владеет семью участками в том районе. Кроме того, влюбленные периодически гостят в особняке на берегу океана в Палм-Бич во Флориде, где они сыграли свадьбу. Роскошную недвижимость отец Николы приобрел еще в 1987 году за тринадцать с половиной миллионов долларов.