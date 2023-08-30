Какими стали приемные дети Маргариты Суханкиной

Маргарита Суханкина четырежды выходила замуж, но ни в одном из браков у нее не было детей. Поэтому когда ей исполнилось 49 лет, и надежда на собственных наследников практически угасла, она приняла решение, которое можно назвать отчаянным – взять на воспитание детей из детского дома.

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Это решение родилось после ее знакомства с маленькими детьми в популярной телевизионной программе «Пока все дома». Особенно ее внимание привлекли — трехлетняя Валерия и ее четырехлетний брат Сергей. Маргарита быстро собрала необходимые документы.

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Во время процесса усыновления, который занял несколько месяцев звезда группы «Мираж» узнала о прошлом детей:

«Леру и Сережу привела в детдом родная бабушка. Оказалось, что ее сын отбывал наказание, а его жена злоупотребляла горячительными напитками, поэтому должно надзора за детьми они не могли оказать. К тому же и бабушка в силу возраста и финансового положения не могла взять к себе на воспитание внука и внучку. Она сказала, что ребятам будет лучше в детском доме, на гос. обеспечении» — рассказывала артистка.

Но как уже известно, судьба распорядилась иначе, и дети попали в семью популярной исполнительны «Миража».

«Поначалу детки были запуганными и застенчивыми. Прошлая жизнь наложила свой отпечаток. Но когда они поняли, что обрели свой дом, постепенно начали адаптироваться, в результате став общительными и открытыми, уверенно чувствуя себя рядом с любящей и заботливой мамой» — делилась Маргарита Суханкина.

Однако недолго Маргарита наслаждалась материнством, в первый же год усыновления, объявилась биологическая мать Леры и Сергея, заявляя о своих намерениях забрать детей обратно. Но благодаря усилиям Маргариты дети остались с ней. С тех пор она больше не боится вмешательства нерадивых родителей. К слову, родная мать Сережи и Валерии несколько лет назад ушла из жизни.

Прошло время и сейчас сыну Маргариты Суханкиной уже 15 лет, а с новой стрижкой и спортивной фигурой он заметно возмужал. Дочери артистке в этом году исполнилось 14 лет. Валерия получила паспорт, этим событием делилась в Сети ее знаменитая мама.

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Они учатся в элитной школе и отличаются хорошими успехами. Помимо этого дочь Суханкиной проявляет интерес к музыке и вокалу. Также брат и сестра занимаются конным спортом, танцами и гимнастикой.

59-летняя Суханкина души не чает в сыне и дочери, делает все, чтобы ее наследники ни в чем не нуждались.

Этим летом вся семья побывала на море, привезя из поездки не только теплые воспоминания, красивый загар, но и фотографии на память.

Лера и Сережа стараются радовать свою маму не только хорошими оценками, но и маленькими сюрпризами. И хотя были и неудачные случаи, как с букетом тюльпанов, которые они сорвали у соседей, дети всегда стараются проявить свою заботу к своей звездной маме.