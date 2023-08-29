Марго Робби сняли в купальнике на море

На размещенных кадрах 33-летняя звезда фильма «Барби» запечатлена на море в слитном белом купальнике с глубокими вырезами по бокам и на спине, который также частично обнажал ягодицы. При этом звезда распустила волосы и дополнила образ массивной золотистой цепочкой с круглым кулоном и тонкими браслетами. Кроме того, она взяла на пляж широкополую соломенную шляпу, солнцезащитные очки и белые шлепанцы.