$95.71+0.24103.48+0.23

Певец Филипп Киркоров в шубе показал пресс

Российский певец Филипп Киркоров показал пресс после пластической операции. Снимками он поделился в социальных сетях.

Певец Филипп Киркоров в шубе показал пресс
© Газета.Ru

56-летний артист позировал в пестрых шортах, розовой шубе с перьями и шляпе. При этом Филипп Киркоров показал пресс.

«Странный образ»,

«Зачем эти розовые перья?»,

«Совсем не стильно»,

«Очень молодежно и жарко»,

«Ну прям юноша»,

«Странный образ»,

«Не надо таких экспериментов»,

«Перья как у попугая»,— написали пользователи соцсетей.

В декабре 2022 года Филипп Киркоров сделал пластическую операцию. Артист объяснял желание тем, что больше не мог смотреть на себя в зеркало. Из процедур он также решился на липосакцию и коррекцию фигуры.

Последние месяцы артист активно занимался фитнесом и различными упражнениями, чтобы раскачать плечи и ягодицы. В июне звезда пообещал прекратить эксперименты с внешностью в апреле 2024 года.

Главное на «Женском»
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости