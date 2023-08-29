Певец Филипп Киркоров в шубе показал пресс

Российский певец Филипп Киркоров показал пресс после пластической операции. Снимками он поделился в социальных сетях.

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56-летний артист позировал в пестрых шортах, розовой шубе с перьями и шляпе. При этом Филипп Киркоров показал пресс.

«Странный образ»,

«Зачем эти розовые перья?»,

«Совсем не стильно»,

«Очень молодежно и жарко»,

«Ну прям юноша»,

«Странный образ»,

«Не надо таких экспериментов»,

«Перья как у попугая»,— написали пользователи соцсетей.

В декабре 2022 года Филипп Киркоров сделал пластическую операцию. Артист объяснял желание тем, что больше не мог смотреть на себя в зеркало. Из процедур он также решился на липосакцию и коррекцию фигуры.