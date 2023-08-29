Певец Филипп Киркоров в шубе показал пресс
Российский певец Филипп Киркоров показал пресс после пластической операции. Снимками он поделился в социальных сетях.
56-летний артист позировал в пестрых шортах, розовой шубе с перьями и шляпе. При этом Филипп Киркоров показал пресс.
«Странный образ»,
«Зачем эти розовые перья?»,
«Совсем не стильно»,
«Очень молодежно и жарко»,
«Ну прям юноша»,
«Странный образ»,
«Не надо таких экспериментов»,
«Перья как у попугая»,— написали пользователи соцсетей.
В декабре 2022 года Филипп Киркоров сделал пластическую операцию. Артист объяснял желание тем, что больше не мог смотреть на себя в зеркало. Из процедур он также решился на липосакцию и коррекцию фигуры.
Последние месяцы артист активно занимался фитнесом и различными упражнениями, чтобы раскачать плечи и ягодицы. В июне звезда пообещал прекратить эксперименты с внешностью в апреле 2024 года.