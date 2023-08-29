Актера Роберта Де Ниро засняли на прогулке с четырехмесячной дочерью

Актера Роберта Де Ниро и его возлюбленную Тиффани Чен засняли во время семейной прогулки с четырехмесячной дочерью. Фотографии опубликовал Daily Mail.

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Папарацци заметили пару в Нью-Йорке, когда они гуляли с коляской. 80-летний Роберт Де Ниро был одет в голубую футболку, серые шорты и черную кепку. Актер надел солнцезащитные очки и медицинскую маску. 45-летняя Тиффани Чен выбрала для прогулки серую футболку и светлые брюки.

Весной 2023 года Роберт Де Ниро признался, что в седьмой раз стал отцом. 6 апреля у него родилась дочь Джиа. Матерью девочки стала инструктор по боевым искусствам Тиффани Чен, с которой актер познакомился во время съемок фильма «Стажер» в 2015 году. В интервью CBS This Morning Роберт Де Ниро заявил, что он «полон сил» и не боится отцовства в столь солидном возрасте.

«Этот ребенок запланирован. Мы оба хотели ребенка и сейчас находимся на седьмом небе от счастья», — сказал актер в беседе с ведущей.

У Роберта Де Ниро есть двое детей от первой жены, актрисы Дайэнн Эбботт: 55-летняя Дрена и 46-летний Рафаэль. В 1995 году суррогатная мать родила актеру и другой его возлюбленной, модели Туки Смит, двух близнецов — Джулиана Генри и Аарона Кендрика. На сегодняшний день им по 27 лет. От второй жены, бывшей стюардессы Грейс Хайтауэр, у него есть 25-летний сын Элиот и 11-летняя Хелен Грейс.