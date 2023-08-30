Актрису Марго Робби сфотографировали на пляже в Греции

Актрису Марго Робби сфотографировали во время отдыха на пляже в Греции. Об этом сообщает Daily Mail и приводит фото папарацци.

© Газета.Ru

Звезду фильма "Барби" засняли на море в слитном кремовом купальнике с глубоким декольте и вырезом на спине. Актриса распустила волосы и дополнила образ массивной золотистой цепочкой и тонкими браслетами. В Греции она отдыхает вместе с мужем Томом Акерли.

В июле стало известно, что ради роли Марго Робби пила чай с чертополохом и кефир ради кукольной кожи "Барби". Косметолог фильма Жасмина Вико разработала специальный протокол для каждого актера, чтобы их лица были кукольно ровными и сияющими.