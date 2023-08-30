Джиджи Хадид снялась в платье из сетки без бюстгальтера

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид снялась в откровенной рекламе для бренда нижнего белья Victoria's Secret.

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Соответствующие публикация появилась в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки.

В размещенном ролике 28-летняя знаменитость предстала в длинном сетчатом платье цвета слоновой кости с глубоким разрезом в области бедер, отказавшись от бюстгальтера. При этом она продемонстрировала частично обнаженную пышную грудь. Кроме того, звезде сделали укладку на длинных светлых волосах и макияж в нейтральных оттенках.

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