Клава Кока рассказала об отношениях с Димой Гордеем

Певица Клава Кока в 2021 году завершила отношения с блогером Димой Гордеем. Спустя два года артистка призналась, что не испытывала сильных чувств к бывшему избраннику.

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Дмитрий признавался, что тяжело справлялся с расставанием. Гордей рассказал, что долгое время его «перло» и он переживал сильные эмоции. Спустя время ему стало легче, блогер рассказал, что научился подавлять эмоции.

Дмитрий признался, что в их отношениях работа была важнее чувств и времени, проведенного вместе. По словам блогера, музыка для артистки всегда на первом месте, для Дмитрия важнее было его дело. Как кажется Гордею, в их романе не чувствовался быт и семейность.

В свою очередь Клава рассказала, что не чувствовала сильной любви к Дмитрию и не может назвать его мужчиной всей жизни.

«Очень долго меня добивался и был готов сделать для меня все, но у меня не было химии, эмоций, любви, влюбленности», - заявила Клава в своем новом шоу «Сердце Клавы».