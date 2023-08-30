Юлия Михальчик рассказала о пластических операциях
Бывшая участница шоу "Фабрика звезд", певица Юлия Михальчик в разговоре с mk.ru заверила, что пока не прибегала к услугам пластических хирургов.
"Я считаю, что еще не в том возрасте, чтобы делать пластику, но иногда бываю у косметолога. Ботокс делать приходилось, но времени на такие процедуры нет, поэтому я делала месяцев восемь назад, наверное, ну и еще были кое-какие вмешательства", - уточнила Михальчик.
При этом она призналась, что не видит смысла скрывать то, что и так всем очевидно. Однако певица отметила, что эта тема для нее достаточно личная, поэтому она не хочет особо распространяться об этом.
Михальчик также ответила на вопрос журналистов о наличии второй половинки. По словам исполнительницы, на личном у нее "все хорошо".
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