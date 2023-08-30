Юлия Михальчик рассказала о пластических операциях

"Я считаю, что еще не в том возрасте, чтобы делать пластику, но иногда бываю у косметолога. Ботокс делать приходилось, но времени на такие процедуры нет, поэтому я делала месяцев восемь назад, наверное, ну и еще были кое-какие вмешательства", - уточнила Михальчик.