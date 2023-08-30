Дженнифер Лопес показала лицо без макияжа
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала естественную внешность на фото.
Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
54-летняя исполнительница снялась, лежа в кровати в зеленой ночной сорочке без макияжа. На размещенном кадре видно, что на лице звезды отсутствуют косметические дефекты в виде морщин и пигментных пятен.
«Доброе утро! Эта неделя будет отличной», — подписала она публикацию.
Поклонники оценили внешность Лопес в комментариях. «Самое идеальное лицо с потрясающей улыбкой», «Какая же вы красивая», «Милейшая», «Богиня», «Вы всегда прекрасны, даже без макияжа», — восхитились они.
В июле Дженнифер Лопес снялась в откровенном образе в честь своего 54-летия. Артистка опубликовала фото, на которых она запечатлена в сверкающем платье и черном бикини, оформленном бело-зеленым принтом. Ее внешний вид дополнили массивные серьги и браслеты, шляпа в тон купальнику, а также чокер на шее в виде цепи и подвеска с ключом.