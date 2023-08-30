Дженнифер Лопес показала лицо без макияжа

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала естественную внешность на фото.

© Кадр из фильма «Моя пиратская свадьба»

Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

54-летняя исполнительница снялась, лежа в кровати в зеленой ночной сорочке без макияжа. На размещенном кадре видно, что на лице звезды отсутствуют косметические дефекты в виде морщин и пигментных пятен.

«Доброе утро! Эта неделя будет отличной», — подписала она публикацию.

Lenta.ru

Поклонники оценили внешность Лопес в комментариях. «Самое идеальное лицо с потрясающей улыбкой», «Какая же вы красивая», «Милейшая», «Богиня», «Вы всегда прекрасны, даже без макияжа», — восхитились они.