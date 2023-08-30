Седокова показала, как изменилось ее тело после отказа от алкоголя

«Суть тренда: показать свою трансформацию в которую никто не верил… Прошел месяц. Месяц как я оттолкнулась от дна. И благодарна ему. Потому что я больше не позволю себе так с собой поступать» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила она.