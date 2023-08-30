Эмили Ратаковски показала фигуру в крошечном купальнике

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками своих социальных сетей серией фотографий в откровенном купальнике.

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Звезда подиумов устроила фотосессию в белом вязаном бикини, состоящем из лифа в форме морских раковин и трусов на завязках, из новой коллекции ее собственного бренда купальников Inamorata.

Подписчики раскритиковали новую модель бренда Ратаковски, отметив, что купальник слишком непрактичный.

"Выглядит красиво, но в таком купальнике далеко не уплывешь", "Этот купальник явно уплывет, как только намокнет", "Как в этом вообще можно плавать", "В таком купальнике можно только красиво стоять, но точно не плавать в воде", - написали пользователи в комментариях.

Эмили Ратаковски запустила собственный бренд купальников Inamorata в 2017 году. С тех пор звезда подиума представила несколько коллекций, в рекламных кампаниях которых снималась сама.