Эмили Ратаковски показала фигуру в крошечном купальнике
Американская модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками своих социальных сетей серией фотографий в откровенном купальнике.
Звезда подиумов устроила фотосессию в белом вязаном бикини, состоящем из лифа в форме морских раковин и трусов на завязках, из новой коллекции ее собственного бренда купальников Inamorata.
Подписчики раскритиковали новую модель бренда Ратаковски, отметив, что купальник слишком непрактичный.
"Выглядит красиво, но в таком купальнике далеко не уплывешь", "Этот купальник явно уплывет, как только намокнет", "Как в этом вообще можно плавать", "В таком купальнике можно только красиво стоять, но точно не плавать в воде", - написали пользователи в комментариях.
Эмили Ратаковски запустила собственный бренд купальников Inamorata в 2017 году. С тех пор звезда подиума представила несколько коллекций, в рекламных кампаниях которых снималась сама.
"Я выросла в Сан-Диего и носила купальник каждый день. Когда мне было 16, я иногда просыпалась и надевала не обычную одежду, а купальник и шла за кофе с буррито на завтрак", — рассказала Эмили Ратаковски в интервью журналу Vogue.