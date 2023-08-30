Кайли Дженнер поймали на тайном свидании с Тимоти Шаламе

В то, что Тимоти Шаламе расстался с Кайли Дженнер спустя семь месяцев отношений, а начал их роман вообще ради пиара, многим юзерам поверить было проще, чем во влюбленность знаменитостей друг в друга. Однако Голливуд на то и Голливуд: удивлять и шокировать там принято, даже если кино не снимается. Так что между Кайли и Тимоти все хорошо, как бы сложно это ни воспринималось.

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На днях миллиардерша подогрела слухи об их и без того жарком тайном романе: ее машину — роскошный черный Range Rover — заметили неподалеку от особняка Шаламе в Беверли-Хиллз. Как стало известно Daily Mail, Кайли покинула дом Тимоти спустя две минуты после него.

И как бы ни старалась звезда спрятаться за очками и маской, а не до конца тонированные стекла выдали все. И судя по загадочному взгляду девушки, который можно разглядеть на снимке, проворные папарацци явно нарушили ее желание остаться незамеченной и сохранить встречу с бойфрендом в секрете.