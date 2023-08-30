Дайнеко рассказала, откуда черпает вдохновение для творчества

«На просторах как интернета, так и телевидения в принципе всегда важно генерировать именно позитивный контент, потому что все знают, какой бывает жизнь. Поэтому, мне кажется, для того, чтобы вдохновлять людей на лучшее, для того, чтобы самому вдохновляться, нужно создавать как можно больше позитивных эмоций», — убеждена Дайнеко.