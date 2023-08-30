Роза Сябитова высказалась о половом воспитании в школах

"Когда мама пришла забирать меня из школы и начала предъявлять претензии учительнице. Она говорила: "Я отдала вам ребенка в школу, вы и воспитывайте". На что учительница ответила: "Не школа воспитывает, а родители. Мы даем знания и корректируем по мере возможностей", - вспомнила звезда.