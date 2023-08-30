Роза Сябитова высказалась о половом воспитании в школах
Телеведущая Роза Сябитова заявила в беседе с Telegram-каналом "А теперь внимание!", что половым воспитанием детей должны заниматься родители, а не школа.
По мнению Сябитовой, школе стоит делать "информационные вбросы" и давать базовые знания, азы, но не углубляться в историю каждого ученика.
Она напомнила, что в ее время были уроки труда, где мальчики делали табуретки, а девочки шили и пекли. Это она считает правильным подходом.
Сябитова уверена, что просьбы ввести половое воспитание в школах - это попытка некоторых отцов и матерей "отказа от собственной роли родителя". Она привела в пример свою мать.
"Когда мама пришла забирать меня из школы и начала предъявлять претензии учительнице. Она говорила: "Я отдала вам ребенка в школу, вы и воспитывайте". На что учительница ответила: "Не школа воспитывает, а родители. Мы даем знания и корректируем по мере возможностей", - вспомнила звезда.