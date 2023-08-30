Звезда «Женского стендапа» рассказала, как справилась с травлей в школе

«Я действительно всю свою жизнь скрывала это от нее, потому что знала: моя мама как будто бы подключена ко мне больше, чем я к себе. Она очень сильно бы переживала. Не знаю, чтобы она сделала, но я уверена — переживала бы больше меня в этот момент», — призналась Мехайнаджян.