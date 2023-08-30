Певец Клявер приобрел матери машину

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Бывший солист российской поп-группы «Чай вдвоем» Денис Клявер сказал, что дуэт распался из-за творческого тупика. Музыкант раскрыл причину в интервью Teleprogramma.pro.

48-летний артист отметил, что он и его коллега Стас Костюшкин десять лет назад оказались в ситуации, когда стало проблематично создавать новую музыку вместе. В тот момент оба решили начать сольные проекты. Клявер подчеркнул, что он практически не поддерживал контакты с экс-коллегой все эти десять лет. При этом оба не высказывали в адрес друг друга претензии.

«Просто десять лет назад мы оказались заложниками одного жанра... Был творческий тупик жанра "Чай вдвоем". Мы кардинально разные. Есть эксцентричный артист Стас Костюшкин и брутальный, романтичный я», — резюмировал Клявер.