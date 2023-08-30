Певец Клявер приобрел матери машину

Певец Денис Клявер рассказал в беседе с teleprogramma.pro, что приобрел для матери автомобиль.

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Клявер не уточнил модель автомобиля, но отметил, что прибрел транспорт с механической коробкой передач. По словам артиста, родительница постоянно чем-то занята, а в свободное время часто ездит в музеи, театры и филармонию. Артист отметил, что иногда мать приезжает к нему из Санкт-Петербурга в Москву, чему он рад.

Клявер признался, что не раз предлагал родительнице переехать в Москву, но та отказывалась.

«Но мама совершенно независимый человек и очень деликатный — она часто думает, что может доставить неудобства… К тому же маме нескучно и интересно жить. В этом году мамочке 73 года, она фантастически выглядит. И все время в движении», — поделился музыкант.

Клявер родился в семье химика-технолога Ирины Клявер и народного артиста России Ильи Олейникова. Он наиболее известен по дуэту «Чай вдвоем», где выступал со Стасом Костюшкиным. В 2012-м коллектив распался.

В мае 2023 года Клявер и Костюшкин воссоединились на церемонии вручения наград RU.TV на сцене Crocus City Hall, тогда они исполнили новую песню «Нежная».