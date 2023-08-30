Самбурская вышла в свет в платье с разрезом от бедра

Актриса Настасья Самбурская поделилась с подписчиками своих социальных сетей фотографиями с мероприятия онлайн-кинотеатра Okko.

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36-летняя Настасья Самбурская выбрала для выхода шелковое платье с рюшами в районе декольте и высоким разрезом от бедра. Актриса дополнила образ зеленой атласной сумкой в тон платью и красными босоножками на высоком каблуке. Звезда уложила волосы на манер голливудских волн и сделала макияж с акцентом на красную помаду.

В подписи к снимкам Самбурская поделилась с подписчиками десятью фактами о себе.

«Гиря — мой самый любимый спортивный снаряд. Люблю пенку от молока, иногда специально кипячу его дважды. Боюсь прыгать с парашютом», — призналась актриса.

Настасья Самбурская также рассказала, что ее любимые цвета — зеленый и «благородный розовый», она любит вязать шапки, и никогда не делала пластику носа.

«У меня вторая группа крови. Я поменяла 10 школ. Одной рукой играю на баяне песни «Бумер», «Маленькой елочке холодно зимой» и «Степь да степь кругом», — перечислила актриса.