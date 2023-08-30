Алибасов, обмотавшись шлангом от пылесоса, заявил о своем выздоровлении: «Я не умер!»
Продюсер с улыбкой на лице поприветствовал своих поклонников.
Бари Алибасов в начале лета оказался в больнице с ожогами пищевода четвертой степени. Мужчина перепутал жидкость для очистки труб с соком.
Сейчас состояние Алибасова улучшилось. Ранее сообщалось, что ожоги и раны у продюсера зажили, однако у него сузился пищевод. Также уже довольно долгое время у звезды наблюдаются проблемы с памятью.
А сегодня Бари поделился видео, в котором он стоит в ярко-желтой рубашке, обмотавшись шлангом от пылесоса. «Ура! Всем привет. Я не умер. Я живой. Врачи вылечили меня! Здравствуйте снова», — с радостью заявил он.