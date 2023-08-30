Алибасов, обмотавшись шлангом от пылесоса, заявил о своем выздоровлении

Продюсер с улыбкой на лице поприветствовал своих поклонников.

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Бари Алибасов в начале лета оказался в больнице с ожогами пищевода четвертой степени. Мужчина перепутал жидкость для очистки труб с соком.

Сейчас состояние Алибасова улучшилось. Ранее сообщалось, что ожоги и раны у продюсера зажили, однако у него сузился пищевод. Также уже довольно долгое время у звезды наблюдаются проблемы с памятью.