Бывший муж Гагариной вышел в свет с новой избранницей

Бывший муж Полины Гагариной вышел в свет с новой избранницей
Бывший муж певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков недолго переживал расставание с актрисой Софьей Синициной. Фотографа уже заметили в компании новой избранницы.
Мужчина пришел на театральный бранч вместе с бизнесвумен Ольгой Ярошевской. Сначала Исхаков фотографировался один, затем к нему присоединилась спутница, после чего они вместе отправились в ресторан и сели за один столик.
О новой избраннице Исхакова известно мало. Ярошевская занимается бизнесом, связанным с криптовалютами, а в свободное время предпочитает покупать дорогое вино и книги, пишет Starhit.
Несколькими днями ранее Синицина подтвердила расставание с Дмитрием и заверила, что сама стала инициатором этого. В свою очередь Исхаков от комментариев отказался.
В июне Полину Гагарину засняли гуляющей с танцором из ее балета, уроженцем Йошкар-Олы, 35-летним Стасом Миковым. Журналисты выяснили, что ради отношений с артисткой мужчина бросил супругу. Ею оказалась танцовщица Оксана Стратулат, принимавшая участие в шоу «Маска», «Аватар» и «Три аккорда».