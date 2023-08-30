Бывший муж Гагариной вышел в свет с новой избранницей

Бывший муж певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков недолго переживал расставание с актрисой Софьей Синициной. Фотографа уже заметили в компании новой избранницы.

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Мужчина пришел на театральный бранч вместе с бизнесвумен Ольгой Ярошевской. Сначала Исхаков фотографировался один, затем к нему присоединилась спутница, после чего они вместе отправились в ресторан и сели за один столик.

О новой избраннице Исхакова известно мало. Ярошевская занимается бизнесом, связанным с криптовалютами, а в свободное время предпочитает покупать дорогое вино и книги, пишет Starhit.

Несколькими днями ранее Синицина подтвердила расставание с Дмитрием и заверила, что сама стала инициатором этого. В свою очередь Исхаков от комментариев отказался.