Равшана Куркова рассказала о принципах воспитания детей

43-летняя Равшана Куркова рассказала, как воспитывает своих детей. Об этом передает Woman.ru.

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Известно, что в начале весны 2023 года актриса родила второго ребенка. На свет появилась девочка. Однако звезда не торопилась афишировать это событие и долгое время скрывала свою беременность.

Сообщается, что после рождения второго ребенка актриса не стала сидеть в декрете, а вернулась на съемочную площадку.

Куркова призналась, что старается уделять как можно больше времени, несмотря на плотный график. Актриса считает, что в погоне за “самым лучшим для детей” родители забывают о главном — родительском внимании.