Равшана Куркова рассказала о принципах воспитания детей

Актриса Равшана Куркова рассказала о своих принципах воспитания детей
43-летняя Равшана Куркова рассказала, как воспитывает своих детей. Об этом передает Woman.ru.
Известно, что в начале весны 2023 года актриса родила второго ребенка. На свет появилась девочка. Однако звезда не торопилась афишировать это событие и долгое время скрывала свою беременность.
Сообщается, что после рождения второго ребенка актриса не стала сидеть в декрете, а вернулась на съемочную площадку.
Куркова призналась, что старается уделять как можно больше времени, несмотря на плотный график. Актриса считает, что в погоне за “самым лучшим для детей” родители забывают о главном — родительском внимании.
В сети подписчики актрисы гадают, как звезда смогла быстро вернуться в форму. При этом сама Равшана признается, что у нее нет каких-то секретов красоты.