Экс-супруг Гагариной вышел в свет с новой возлюбленной

Не успел Дмитрий Исхаков расстаться с возлюбленной, как уже вывел в свет новую избранницу. Фотограф посетил светское мероприятие вместе с бизнесвумен Ольгой Ярошевской.

Экс-супруг Полины Гагариной облачился в серый костюм стиля casual, а его спутница предстала в элегантном черном платье, дополнив образ ремнем с пряжкой. Женщина сделала легкую укладку и нюдовый макияж.

Известно, что возлюбленная фотографа занимается криптовалютой. Кроме того, она увлекается литературой и любит хорошее вино. За плечами блондинки неудавшийся брак, сейчас Ольга одна воспитывает наследника. Кстати, пользователи Сети тут же начали сравнивать избранницу Исхакова с его бывшей женой. Действительно, сходство с Полиной Гагариной на лицо. По всей видимости, фотографу уж очень нравятся миниатюрные блондинки.