Похудевшая Анна Седокова похвасталась фигурой

В последнее время Анну Седокову часто критиковали в социальных сетях из-за лишнего веса. Теперь же у хейтеров больше нет причин писать под публикациями певицы злые комментарии.

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Звезда похвасталась постройневшей фигурой в купальнике.

За последние несколько недель фигура Анны Семенович сильно изменилась. Артистка отказалась от алкогольных напитков и села на строгую диету, чтобы снова почувствовать удовлетворение от собственного отражения в зеркале. Как призналась сама Анна, за пять недель ей удалось сбросить 6 лишних килограммов. Теперь Седокова весит 69 килограммов и пока не намерена останавливаться на достигнутом. В чем же секрет ее быстрого возвращения в форму? Как признается сама певица — секрета нет.

«Когда меня спрашивают как я похудела я говорю, что все дело в удовольствии. Ни одни самые вкусные спагетти в мире не сравняться для меня с тем удовольствием, которое я испытываю утром вставая на весы», — пишет Анна (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.).

Седокова также не скрывает, что главным толчком к изменению рациона питания и образа жизни для нее стали замечания хейтеров. Впрочем, глядя на снимки месячной давности певица с грустью признает — выглядела она и в самом деле не самым лучшим образом.

«Я выглядела примерно так. Еще хуже себя чувствовала, — подписала архивное фото Анна. — 75 кг грустненькой женщины».