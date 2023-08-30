Майли Сайрус призналась, что гастроли стирают ее человечность

Майли Сайрус считает, что гастроли стирают ее человечность
Майли Сайрус поделилась, что гастроли негативно сказываются на её здоровье. Певица, выпустившая на прошлой неделе трек Used to Be Young, представила серию видеороликов, в которых она рассказывает о своём прошлом.
«Шоу длится всего 90 минут, но это твоя жизнь. Если ты выступаешь на определённом уровне интенсивности и мастерства, то и восстановление и отдых должны быть на таком же уровне», — говорит она в клипе, который был опубликован в TikTok.
Певица пояснила, что выступление вживую — это прежде всего тренировка эго и ей трудно отключить его, а зачастую оно оказывает на неё нездоровое влияние. «Каждый день отношения между тобой и другими людьми как субъекта и наблюдателя не являются здоровыми для меня, потому что это стирает мою человечность и связь, а без моей человечности я не могу быть автором песен, что можно назвать моим главным приоритетом», — поделилась Сайрус.
Последний музыкальный релиз исполнительницы отражает её бурные подростковые годы и начало 20-летнего возраста. Звезда представила трек в пятницу вместе с клипом, в котором она одета в винтажную футболку с Микки Маусом. В этот же день она отметила 10-ю годовщину выхода её хита Wrecking Ball. Ждём нового релиза!