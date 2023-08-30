Майли Сайрус призналась, что гастроли стирают ее человечность

«Шоу длится всего 90 минут, но это твоя жизнь. Если ты выступаешь на определённом уровне интенсивности и мастерства, то и восстановление и отдых должны быть на таком же уровне», — говорит она в клипе, который был опубликован в TikTok.

Певица пояснила, что выступление вживую — это прежде всего тренировка эго и ей трудно отключить его, а зачастую оно оказывает на неё нездоровое влияние. «Каждый день отношения между тобой и другими людьми как субъекта и наблюдателя не являются здоровыми для меня, потому что это стирает мою человечность и связь, а без моей человечности я не могу быть автором песен, что можно назвать моим главным приоритетом», — поделилась Сайрус.