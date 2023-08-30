Рита Дакота вышла замуж в третий раз
Рита Дакота сегодня сыграла еще одну свадьбу со своим супругом Федором Белогаем. Роспись у них прошла в Москве, а после они отправились в Грузию, чтобы провести там обряд венчания в церкви с семьей.
Теперь же парочка решила взять всех друзей и улететь на Бали. Там они устроили еще одну церемонию бракосочетания, а еще их благословил монах на острове. Осталось еще одно празднование — пара закатит вечеринку на корабле посередине океана.
Напомним, для обоих этот брак стал вторым. Рита Дакота была замужем за Владом Соколовским и разводилась с ним очень громко. Пара рассталась, так как Влад изменял Рите, в том числе в тот момент, когда она была беременна их общим ребенком.
Рита болезненно переживала разрыв с мужем, а он быстро нашел себе новую избранницу. Кстати, Федор стал первым мужчиной, с которым Рита закрутила роман после развода с Соколовским. Сейчас экс-супруги близко общаются и поддерживают хорошие отношения ради дочери. Кроме того, Рита дружит с невестой Влада.