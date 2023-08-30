Рита Дакота вышла замуж в третий раз

Рита Дакота сегодня сыграла еще одну свадьбу со своим супругом Федором Белогаем. Роспись у них прошла в Москве, а после они отправились в Грузию, чтобы провести там обряд венчания в церкви с семьей.

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Теперь же парочка решила взять всех друзей и улететь на Бали. Там они устроили еще одну церемонию бракосочетания, а еще их благословил монах на острове. Осталось еще одно празднование — пара закатит вечеринку на корабле посередине океана.

Напомним, для обоих этот брак стал вторым. Рита Дакота была замужем за Владом Соколовским и разводилась с ним очень громко. Пара рассталась, так как Влад изменял Рите, в том числе в тот момент, когда она была беременна их общим ребенком.