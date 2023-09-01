Ирина Шейк показала обнаженное тело в прозрачном наряде

Российская модель Ирина Шейк показала обнаженное тело в откровенном наряде.

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Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

37-летняя манекенщица поделилась снимком, на котором запечатлена в отеле среди разбросанных по номеру вещей. На размещенном черно-белом кадре знаменитость позирует перед камерой в прозрачном облегающем платье длины мини, оформленное цветами на плече и поясе. Видно, что звезда решила отказаться от бюстгальтера, но в то же время дополнила свой образ длинными чулками.

Lenta.ru