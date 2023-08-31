Ирина Пинчук отреагировала на хейт своего гендер-пати

Ирина и ее супруг, Арай Чобанян, провели для себя, друзей и семьи праздник гендер-пати. В ходе мероприятия возлюбленные узнали пол будущего малыша.

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Пинчук и Арай заказали воздушный шар, на котором был вывешен плакат, затем были залпы салюта с цветом пола. Однако не всем поклонникам пришелся по душе праздник блогеров. Некоторые фолловеры раскритиковали Пинчук за излишние траты и скудную программу мероприятия. Пинчук рассказала, что гендер-пати обошлось им в 3 млн рублей.

Ирина не стала молчать и ответила на критику недовольных. Ирина призналась, что ей хочется ругаться после подобных комментариев. Оказалось, что мероприятие не стоило три млн рублей, по словам девушки, в такую сумму им бы обошлась идея Арая, которую было невозможно воплотить в жизнь.

В итоге за неделю супруги продумали новую неделю, поэтому дата праздника была перенесена. Однако злые комментарии цепляют Ирину.

«Я человек беременный, восприимчивый. Хочу с кем-то поругаться. Зачем вообще заходить ко мне, писать эти токсичные комментарии», - написала Пинчук в личном блоге.