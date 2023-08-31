Совет звезды: как ухаживает за собой Ляйсан Утяшева

Популярной спортсменке и телеведущей Ляйсан Утяшевой стараются подражать тысячи женщин по всей России. И неспроста: у звезды успешная карьера, счастливый брак с шоуменом Павлом Волей и двое детей.

Вдобавок к этому, несмотря на загруженный график, звезда успевает находить время для себя – Утяшева всегда выглядит безупречно.

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Подробнее о секретах красоты Ляйсан, которые помогают ей оставаться в форме в 38 лет, читайте в материале "Рамблера".

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Каждое утро телеведущая начинает с 15-минутной зарядки. Изнурительным тренировкам в спортзале Утяшева предпочитает танцы. По словам Ляйсан, любые танцы помогают привести фигуру в порядок:

"15 минут джайва заменят час фитнеса. Если танцевать локинг, с вас сойдет семь потов! Сбросить злость поможет жесткий и напряженный крамп, движения в котором похожи на удары кулаком по воображаемому противнику", – рассказывала Утяшева в интервью изданию "7 дней".

Чтобы снимать стресс, звезда также посоветовала установить дома боксерскую грушу.

Косметика

По мнению Утяшевой, для того, чтобы сохранить молодость кожи, важно всегда смывать макияж и не злоупотреблять декоративной косметикой. Утяшева впервые опробовала мэйк-ап еще в шесть лет во время соревнований, после чего макияж стал неотъемлемой частью ее жизни. Сейчас вне работы Ляйсан старается не пользоваться косметикой.

Сон

В интервью Утяшева не раз упоминала о том, что ценит здоровый сон и посвящает ему не меньше восьми часов. Время от времени из-за съемок ей приходится нарушать это правило, но чаще всего Ляйсан его придерживается, даже если из-за сна приходится отказываться от каких-то развлечений.

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Звезда подчеркивает: сбросить лишние килограммы не удастся, если режим сна не налажен. Дело в том, что ночью организм восстанавливается и вырабатывает мелатонин, который напрямую влияет на обмен веществ. Вот почему для поддержания стройного тела и красоты в целом важно уделять большое внимание сну.

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