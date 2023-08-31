Запрет на детское питание и не только: от каких табу страдают дети принца Уильяма

Многие люди завидуют королевским детям, считая, что они вытянули золотой билет в жизнь. С самого детства эти малыши живут в роскошных домах, путешествуют и получают все, что захотят.

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Однако у жизни в королевской семье есть и обратная сторона. К ней относятся различные запреты, которые вынуждены соблюдать не только взрослые, но и дети. В частности, наследники принца Уильяма и Кет Миддлтон.

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Подробнее о том, с какими табу приходится считаться королевским отпрыскам, читайте в материале "Рамблера".

Нельзя оставлять подарки себе

За первый год своей жизни принц Джордж получил 774 подарка. К слову, королева Елизавета II за такой же период получила лишь около 100 презентов. Однако, сколько бы сюрпризов не получали королевские особы, большую часть из них они все равно не могут оставить себе.

От незнакомых людей члены королевской семьи могут принимать только цветы, книги – если они подарены самим автором – а также мелочи, стоимость которых не превышает 150 фунтов стерлингов. Остальные презенты надолго не задерживаются в королевской семье.

Данное правило необходимо, чтобы избавить монархов от каких-либо обязательств перед дарителем.

Нельзя игнорировать этикет

Манеры – одна из тех неизменных вещей, которая отличает знатных особ от людей, не принадлежащих к королевскому роду. Неудивительно, что первые азы этикета малыши начинают познавать еще в два года. В этом возрасте дети узнают, как правильно пожимать руки и делать реверанс.

Мальчикам нельзя носить брюки

До определенного возраста мальчикам в королевской семье нельзя носить брюки, только шорты. Однако для принца Джорджа было сделано исключение. В частности, на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, а также на бракосочетании принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка Джордж появился в брюках.

Однако правила гласят, что аристократы могут впервые появиться на публике в брюках только в возрасте восьми лет.

"Брюки предназначены для мальчиков старшего возраста и мужчин, тогда как шорты для мальчиков являются одним из тех негласных маркеров класса, которые есть в Англии", – подчеркнул в одном из интервью эксперт по этикету Уильям Хенсон.

Нельзя есть покупное детское питание

Когда принц Уильям и Кейт Миддлтон ждали первого ребенка, им подарили коробку детского пюре. Семья приняла подарок, но вскоре бывший шеф-повар королевы Даррен Макгрейди признался в интервью СМИ, что дети вряд ли опробуют презент.