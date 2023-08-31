Каких звезд папарацци поймали на измене

Их адюльтер стал мировой сенсацией.

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Как бы ни старались знаменитости скрыть личную жизнь, вездесущие папарацци делают каждый их шаг публичным. В социальных сетях и интервью звезды создают образ идеальной семьи, но иногда он рушится, словно карточный домик, когда репортеры ловят артистов на измене.

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Эштон Кутчер

Сейчас этот улыбчивый, обаятельный актер — примерный муж и отец. Даже пронырливые папарацци не могут найти компромат на Эштона. Но так было далеко не всегда: во время брака с Деми Мур в прессе то и дело появлялись статьи о неверности Кутчера. Актер оправдывался и уверял, что все это — лишь слухи.

Так продолжалось, пока папарацци не смогли сфотографировать Эштона в аэропорту с эффектной блондинкой. Пара держалась за руки, и сомнений у поклонников больше не осталось. А вскоре брак Дэми и Эштона рухнул.

Хью Грант

У звезды «Бриджит Джонс» был роман с одной из самых красивых женщин Голливуда — Элизабет Херли. Она ждала предложения руки и сердца, а Грант мучился от ревности, и личной, и профессиональной. Он считал, что возлюбленная затмевает его, не дает раскрыться. В период депрессии Хью начал обращаться к услугам куртизанок.

С одной из них Грант уединился в своем авто, припарковав его в неположенном месте. Именно там парочку в весьма пикантном положении застали полицейские, а через час первую страницу всех СМИ уже украшал скандальный заголовок: «Хью Грант изменяет Элизабет Херли с проституткой!»

Простить такого унижения актриса не смогла и в тот же день съехала из дома Гранта.

Мадонна

Звезда никогда не отличалась верностью, но в браке с Гаем Риччи очень старалась стать примерной женой. Однако влюбчивость певицы никуда не исчезла: однажды ночью к дому Мадонны подъехала машина, из которой вышел Алекс Родригес (позже он стал женихом Дженнифер Лопес, но изменил ей). Спортсмен провел в особняке всю ночь и вышел лишь рано утром. Папарацци тут же подали скандальные снимки СМИ, и брак Мадонны с режиссером рухнул.

Джастин Тимберлейк

Казалось бы, Джастин, на своей шкуре испытавший боль предательства во время романа с Бритни Спирс, должен был относиться к верности с большим трепетом. К тому же, жену Тимберлейк называл главным подарком своей жизни и единственной любовью. Но во время съемок «Палмер» Джастин однажды вечером расслабился и выпил лишнего. Он вышел на балкон ресторана с коллегой, флиртовал с ней, держал за руку и обнимал. Папарацци сумели сфотографировать парочку и, конечно, кадры облетели все мировые СМИ.

Джессика Билл была в бешенстве, она сменила замки в доме и запретила пускать мужа в особняк. Но Джастин вымаливал прощение у жены, не сдавался и дал десятки комментариев, уверяя, что совершил ошибку под влиянием спиртного, раскаивается и готов доказать, что любит только супругу. Билл смилостивилась и простила мужа.

Джессика Симпсон