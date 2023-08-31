56-летняя Сальма Хайек показала фигуру в бикини
Актриса Сальма Хайек поделилась с подписчиками своих социальных сетей новым снимком в купальнике.
На фотографии звезда фильма «От заката до рассвета» запечатлена на яхте. 56-летняя Сальма Хайек была одета в синий лиф на шнуровке и сине-белую пляжную юбку с бахромой. Актриса уложила волосы на ровный пробор и сделала макияж с акцентом на глаза.
За несколько часов пост Сальмы Хайек набрал полмиллиона лайков и тысячи восторженных комментариев.
«Какая красивая женщина», «Дива», «Женщина мечты», «Она вообще не стареет», «Горячая Сальма», «Разве ей не 25 лет?», «Очень сексуальная и красивая», — написали пользователи под постом.
Весной 2023 года Сальма Хайек стала героиней британской версии журнала Marie Claire. Актриса снялась для обложки и дала большое интервью, в котором порассуждала о возрасте.
«Я не думаю о том, сколько мне лет, когда просыпаюсь. Я даже в зеркало не смотрю. Хотя иногда, когда я смотрюсь в зеркало, говорю: «О, Господи». Или задумаюсь: «Почему я всегда устаю?». А потом вспоминаю: «Ах, теперь я старше». Я просто поражена тем, что в моем возрасте я все еще работаю и переживаю лучший момент в своей карьере», — призналась Сальма Хайек.
Сальма Хайек замужем за французским миллиардером, главой Kering Франсуа-Анри Пино. Супруги воспитывают общую 15-летнюю дочь Валентину.
Ранее Сальма Хайек трогательно поздравила свекра с 87-летием.