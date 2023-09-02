Из-за какой трагедии Памела Андерсон отказалась от макияжа

На пике популярности в 1990-х актрису и модель Памелу Андерсон нельзя было назвать сторонницей естественного макияжа. Звезда "Спасателей Малибу" регулярно появлялась на публике с ярким акцентным мейк-апом: особенно соблазнительная блондика любила "смоки-айс" и ярко-красную помаду.

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Сейчас звезде 56 лет, и она все чаще выходит в свет либо с нюдовым макияжом, который едва заметен, либо и вовсе без него.

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Изначально фанаты были уверены в том, что Пэм таким образом пытается выглядеть моложе – ни для кого не секрет, что излишне густой макияж способен прибавить женщине десяток лет. Однако на самом деле причины табу на мейк-ап у Андерсон куда более серьезные. Подробнее о них читайте в материале "Рамблера".

Если в молодости Памелу сложно было застать без макияжа, то сейчас она даже в документальных фильмах снимается без него. Как оказалось, всему виной трагедия, которая оставила серьезный отпечаток в душе Андерсон.

В 2019 году от рака груди скончалась визажистка актрисы Алексис Фогель, с которой она долгое время сотрудничала:

"Она была лучшей! И с тех пор я чувствую, что без Алексис мне лучше вообще отказаться от мейкапа", –вспоминала звезда.

При этом, по словам Андерсон, без макияжа она чувствует себя куда свободнее и жизнерадостнее. Более того, Памела признается, что в ней даже проснулся бунтарский дух – отсутствие мейк-апа помогает ей "идти против системы" и демонстрировать окружающим, что женщина не обязана подстраиваться под общепринятые нормы и стандарты в обществе.

Отныне Андерсон хочет сама выбирать и не зависеть от чужих представлений. По словам звезды, в начале карьеры она старалась подстраиваться под мнение окружающих и выглядеть так, как того желала публика. Теперь звезда наконец может позволить себе выбирать естественность и следовать своим желаниям.

К слову, поклонники Памелы поддерживают ее стремление к естественной красоте. Под фотографиями Андерсон часто можно встретить подобные комментарии:

«Как мне нравятся твои веснушки!»,

«Ей так идет быть естественной»,

«Невероятно, как ты все еще прекрасна! Красота — это не вопрос возраста»,

«По-прежнему самая красива женщина на планете»,