Инстасамка показала, как выглядит ее лицо без макияжа

Блогерша и певица Дарья Зотеева, более известная под псевдонимом Инстасамка, поделилась с подписчиками своих социальных сетей фотографией без макияжа.

© Газета.Ru

23-летняя артистка позировала в домашней одежде — серой майке и клетчатых пижамных штанах. На фото Инстасамка запечатлена без макияжа и укладки.

Несколько дней назад Инстасамка ее муж-блогер Moneyken показали первые фото после пластической операции. На снимках рэперша запечатлена с забинтованным носом, отеками и многочисленными синяками.

«Культовая пара», — написала под фото Инстасамка.

Дарья Зотеева вышла замуж за рэпера Олега Еропкина (Moneyken) в ноябре 2021 года. Артистка подтвердила новость о свадьбе, опубликовав фото с обручальным кольцом на безымянном пальце. Церемония бракосочетания прошла скромно в кругу семьи и близких.

В интервью с Мадонной Мур Инстасамка признавалась, что хочет сделать вторую «хайповую» свадьбу с Еропкиным. Сначала звезда планировала устроить торжество в августе-сентябре 2023 года. Однако во время подготовки она поняла, что такое большое событие нужно готовить минимум за год. Артистка собирается отметить публичную свадьбу в Москве.