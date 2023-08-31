56-летняя Литвинова показала фигуру в купальнике

Актриса и режиссер Рената Литвинова устроила фотосессию в купальнике на Лазурном берегу. Снимками звезда поделилась в своем Telegram-канале.

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На размещенном фото 56-летняя Рената Литвинова позировала в необычном пляжном костюме, напоминающем мини-платье с голыми плечами. Актриса дополнила черно-белое бикини длинными перчатками-митенками в тон и черными босоножками на шпильке.

«Купальный костюм, который вместе со мной — подчеркивает ценность рук», — написала под фото Рената Литвинова.

В 2022 году Рената Литвинова эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами. В частности, в ноябре 2022 года Литвинова представила собственный аромат RENATA1226, созданный в сотрудничестве с известным парфюмером Жаном-Полем Герленом.

В июне 2023 года Литвинова прокомментировала слухи о том, что получила гражданство Франции. По словам Литвиновой, гражданство она не меняла и продолжает оставаться гражданкой России.

«У меня единственный паспорт — русский», — заявила она.