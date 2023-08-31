Ольга Бузова сравнила себя с Бритни Спирс
Певица Ольга Бузова решила оригинально поддержать зарубежную коллегу Бритни Спирс. Сейчас та переживает болезненный развод с Сэмом Асгари. Бузова выразила восхищение певицей и призналась, что с детства вдохновлялась ей. Об этом она рассказала посте в социальной сети, запрещенной в РФ.
"Я знаю, что такое предательство любимого, я прошла через угрозы и сливы в интернет сами знаете каких фото и видео. Я разводилась под прицелом всей страны. Я знаю, как больно это, когда не можешь сказать ничего, потому что всю твою правду перевернут с ног на голову!" - рассказала Бузова.
Российская поп-исполнительница попросила своих поклонников написать Бритни Спирс в личные сообщения в этой же сети текст "#RussiaLovesBritney". По мнению певицы, это очень поддержит коллегу.
Ольга выразила уверенность в том, что муж Спирс сейчас пытается нажиться на скандале. "И то, что сейчас ее снова предали, что мужчина снова пытается использовать ее ради своей славы, это меня очень ранит!" - написала Бузова.
Третий брак Бритни Спирс развалился спустя 14 месяцев после официального оформления. Пара встречалась с 2016 года. Пока супруги обмениваются взаимными обвинениями, также певица наняла дорогого звездного адвоката.