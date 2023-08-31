Ольга Бузова сравнила себя с Бритни Спирс

"Я знаю, что такое предательство любимого, я прошла через угрозы и сливы в интернет сами знаете каких фото и видео. Я разводилась под прицелом всей страны. Я знаю, как больно это, когда не можешь сказать ничего, потому что всю твою правду перевернут с ног на голову!" - рассказала Бузова.