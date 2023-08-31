«Он игнорирует». Чернышев показал истинное отношение к матери Заворотнюк

Петр Чернышев очень любит свою супругу Анастасию Заворотнюк, но публика подозревает, что с ее домочадцами у фигуриста складываются не самые добрые отношения. Из-за того, что мужчина не появляется ни на одном семейном празднике детей или матери, поклонники знаменитого семейства полагают, что Петр пребывает в конфликте с родственниками супруги.

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Например, спортсмен пропустил вручение диплома Майкла в МГИМО и юбилей Валентины Борисовны (мамы актрисы). Источник в социальной сети отмечает, что отношения Майкла, Анны и бабушки с Петром изначально не были хорошими, но несколько лет назад, когда Чернышев поругался с пасынком, совсем испортились.

«Говорят, он принципиально игнорирует те события, на которые ходят старшие дети Анастасии. По слухам, в семье все не так хорошо. И даже болезнь близкого человека никак их не сплотила», — комментарий инсайдера, утверждающего, что знает о семейной проблеме артистки и ее мужа.