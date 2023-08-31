Ксения Бородина сообщила о проблемах со здоровьем
Звезда надеется, что сможет выздороветь до завтрашнего дня.
Телеведущая Ксения Бородина накануне рассказала, что они с подругой приобрели сосиски в тесте. Подписчики звезды стали обсуждать их стоимость. По их мнению, 417 рублей — это очень дорого.
«В составе этих говна нет точно, можно конечно и у метро за 50 рублей купить и они тоже откажутся замечательными. А можно так отравиться, что потом сутками будешь лежать под капельницей. Так что тереть? От чего вам так не по себе стало? Из вашего кошелька уплачено? Вроде нет» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — возмутилась знаменитость.
А сегодня Ксения сообщила, что она ужасно себя чувствует. При этом ведущая отметила, что те сосиски в тесте она не ела. «Вот и как это назвать? Сглазили! Мы ночью уехали на экскурсию до 2 ночи. Пипец… через несколько часов поезд, завтра 1 сентября… А тут такое», — поделилась она с поклонниками.
В Сети думают, что Бородина заразилась ротавирусом. Однако звезда надеется, что к 1 сентября она будет здорова, так как ей в школу надо вести дочек.