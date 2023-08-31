Бородина сообщила о проблемах со здоровьем

«В составе этих говна нет точно, можно конечно и у метро за 50 рублей купить и они тоже откажутся замечательными. А можно так отравиться, что потом сутками будешь лежать под капельницей. Так что тереть? От чего вам так не по себе стало? Из вашего кошелька уплачено? Вроде нет» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — возмутилась знаменитость.