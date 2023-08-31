Костенко высмеяла бывшую жену Тарасова

Анастасия решила воспользоваться «игрой слов».
Певица и телеведущая Ольга Бузова развелась с футболистом и блогером Дмитрием Тарасовым еще семь лет назад. Однако артистка периодически вспоминает своего бывшего мужа.
На удивление пользователей Сети о Бузовой заговорила нынешняя жена спортсмена, модель Анастасия Костенко. Звезда решила слегка подколоть Ольгу.
«Как славно быть женщиной. Все делается либо из-за, либо ради леди. Согласитесь, что быть ею — целое искусство. Целое искусство быть музой, а не обузой» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала Костенко под своим постом, где она запечатлена в коротком платье и на каблуках.
Напомним, на протяжении четырех лет Бузова была замужем за Тарасовым. Теперь футболист счастлив в новом браке, где воспитывает троих детей — дочерей Милану, Еву и сына Алексея. Также у блогера есть дочь Ангелина, которую ему подарила первая жена.