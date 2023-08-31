Костенко высмеяла бывшую жену Тарасова

«Как славно быть женщиной. Все делается либо из-за, либо ради леди. Согласитесь, что быть ею — целое искусство. Целое искусство быть музой, а не обузой» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала Костенко под своим постом, где она запечатлена в коротком платье и на каблуках.