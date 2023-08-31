Звезда «Универа» объявила о четвертой беременности

Популярная актриса Мария Кожевникова в десятую годовщину свадьбы объявила о своей четвёртой беременности. Радостную новость 38-летняя звезда сериала «Универ» сообщила на личной странице в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

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«Делюсь с вами самым заветным. Даже многие друзья и знакомые не знают», — написала Кожевникова.

Актриса сопроводила публикацию фото, на котором у неё виден округлившийся живот. Ни срок, ни пол будущего ребёнка Кожевникова сообщать не стала.

Знаменитость также рассказала, что она и её муж 30 августа празднуют десятую годовщину свадьбы. Актриса и бизнесмен Евгений Васильев обвенчались в Свято-Николаевском соборе в Ницце, при этом официальной регистрации брака у пары до сих пор не было.

Кожевникова и Васильев воспитывает троих сыновей: Ивану сейчас девять лет, Максиму — восемь, а Василию — шесть.