Звезда «Универа» объявила о четвертой беременности

Звезда «Универа» Кожевникова объявила о четвертой беременности
Популярная актриса Мария Кожевникова в десятую годовщину свадьбы объявила о своей четвёртой беременности. Радостную новость 38-летняя звезда сериала «Универ» сообщила на личной странице в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Делюсь с вами самым заветным. Даже многие друзья и знакомые не знают», — написала Кожевникова.
Актриса сопроводила публикацию фото, на котором у неё виден округлившийся живот. Ни срок, ни пол будущего ребёнка Кожевникова сообщать не стала.
Знаменитость также рассказала, что она и её муж 30 августа празднуют десятую годовщину свадьбы. Актриса и бизнесмен Евгений Васильев обвенчались в Свято-Николаевском соборе в Ницце, при этом официальной регистрации брака у пары до сих пор не было.
Кожевникова и Васильев воспитывает троих сыновей: Ивану сейчас девять лет, Максиму — восемь, а Василию — шесть.
Как писал «ГлагоL», популярный российский актёр Александр Головин официально оформил отношения с коллегой Александрой Поповой. Артисты сыграли свадьбу 13 июля в Москве.