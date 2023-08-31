Шиффер показала нестареющую фигуру в бикини в день 53-летия

Супермодель 90-х отпраздновала день рождение в Греции. Звезда поделилась с подписчиками в социальных сетях фотографиями торжества. По снимкам сложно поверить, что Клаудии исполнилось 53 года. Модель сохранила идеальную фигуру, которая не изменилась со старта её карьеры.

На фотографиях из отпуска Клаудия опровергает все представления о возрасте, блистая в бикини. При этом модель уверяет, что склонна к полноте и быстро набирает вес. Поэтому для поддержания фигуры ей необходима жёсткая дисциплина.

Сейчас модель тренируется не менее усердно, чем в период активной модельной карьеры. Она очень любит длительные прогулки, поэтому регулярно много двигается. Также Клаудия почти каждый день занимается пилатесом или йогой с личным инструктором. Кроме того, она поддерживает диету с ограничением калоража. Ежедневно её рацион рассчитан не более чем на 1200 калорий. Сладкое, мучное, жареное и фаст-фуд под запретом.