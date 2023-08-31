Любовь Миляева необычно отметила день рождения
Девиз праздника — «Любовь зажигает звезды»: известный психолог дала возможность проявиться десяткам людей.
Считается, что: 40-летний юбилей не отмечают, в день рождения подарки дарят только имениннику, а скромность украшает. Нет, нет и нет — уверена Любовь Миляева, психолог и ментор. Эксперт по мотивации целью жизни сделала проявленность — как окружающих, так и себя. Почему же это настолько важно?
Главные три слова экспертности психолога: «Любовь зажигает звезды». Все эфиры, активности, марафоны и интенсивы Миляевой направлены на то, чтобы люди проявлялись, не стеснялись идти вперед и могли показать все субличности.
«Мы — как фотопленка: без проявки она останется черной. В каждом спят какие-то способности, но для раскрытия потенциала необходимо научиться творить свое «завтра», каждый день отдавая что-то миру. Когда мы накапливаем знания, навыки и держим их в себе, это начинает работать против нас — полученная и невыплеснутая энергия блокирует все сферы: падают доходы, наваливается выгорание, возникает «стеклянный потолок». Важно проявлять свои разные грани, принимать их все, не убегать от себя настоящего и не предавать свои мечты», — поясняет Любовь Миляева, психолог, ментор, эксперт по мотивации.
Идея трансформировать свой день рождения в марафон проявленности, подарив каждому гостю возможность раскрыть свои способности, пришла спонтанно. Эксперт по мотивации посвятила подготовке и поиску подходящей площадки два месяца. Все было продумано до мелочей, в том числе дресс-код.
«Им неслучайно стал вечерний или элегантный кэжуал в пастельных тонах: мероприятие было оформлено в моих фирменных цветах — изумрудном и золотом. Это дало почву для еще большего единения, а также создало эффектный визуал — все гости получили невероятно красивые фото», — поделилась психолог Любовь Миляева.
Но главной изюминкой вечера стала проявленность. Каждый получил возможность показать свой талант.
«Гости моего дня рождения прибыли из разных уголков России, их было более 30. Мне понравились все номера, но главное — я видела в глазах каждого выходящего на сцену сначала страх, а затем счастье от победы над ним. И это было настолько трепетно, что часто я не могла сдержать слез счастья, а по коже пробегали мурашки. Многим данный опыт дал инсайты в экспертной части, поэтому теперь они будут проявляться чаще», — улыбается Любовь Миляева.
Зажгла свою звезду и героиня праздника. В январе 2023 года Любовь превратила мечту в цель: написанные три года назад стихи, посвященные их с супругом любви, трансформировала в полноценную музыкальную композицию. А также вдохновила мужа на уроки вокала. За два дня до мероприятия они записали песню в студии, и на самом дне рождения включили её для гостей.
«Я разрешила себе проявиться. Перешагнула через устоявшиеся правила. Позволила себе не только отдавать свою энергию, как делаю всегда, но принимать чужое тепло. Как итог — это был самый счастливый из всех моих праздников в жизни. Я закрыла детский гештальт, поняла, что мне нравится объединять, вдохновлять людей. А значит, я на правильном пути», — считает психолог Любовь Миляева.
Ментор планирует пойти еще дальше: снять клип, написать новые песни и включать их в свои мотивационные программы — чтобы вдохновлять других, будить в них страсть к жизни, проявлению своего таланта. И подарить иммунитет к осуждению.
«Мне можно все и еще» — вот главный инсайт этого насыщенного дня. А также то, что в жизни нужно выбирать стратегию «и…и», а не «или…или». Важно разрешать себе праздник каждый день, быть настоящей, целостной, зрелой личностью, женщиной с большой буквы, где «Я» — на первом месте. И если уж сравнивать себя, то только с собой вчерашним — чтобы поблагодарить за маленькие шаги на пути к мечтам. Дело за тем, чтобы подарить уверенность в этом как можно большему количеству людей», — поставила себе задачу психолог Любовь Миляева.