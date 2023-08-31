Миляева необычно отметила день рождения

«Мне можно все и еще» — вот главный инсайт этого насыщенного дня. А также то, что в жизни нужно выбирать стратегию «и…и», а не «или…или». Важно разрешать себе праздник каждый день, быть настоящей, целостной, зрелой личностью, женщиной с большой буквы, где «Я» — на первом месте. И если уж сравнивать себя, то только с собой вчерашним — чтобы поблагодарить за маленькие шаги на пути к мечтам. Дело за тем, чтобы подарить уверенность в этом как можно большему количеству людей», — поставила себе задачу психолог Любовь Миляева.